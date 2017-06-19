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Дальневосточное морское пароходство FESCO Совет директоров

Избран совет директоров FESCO

27 июня 2017, 13:17 / SeaNews / Рейтинг: 382

Состав совета – без изменений

Акционеры ПАО «ДВМП» на своем общем годовом собрании, прошедшем 27 июня в Москве, избрали новый состав Совета директоров компании.

В него вошли:

  • Зиявудин Магомедов, председатель Совета директоров ООО «Группа «Сумма»,
  • Сергей Базылев, финансовый директор ООО «Карента»,
  • Клайв Денис Боуд, юрисконсульт Tarrant Management,
  • Александрс Исуринс, президент ПАО «ДВМП»,
  • Константин Кузовков, директор по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма»,
  • Лейла Маммед Заде, генеральный директор ООО «Группа «Сумма»,
  • Андрей Успенский, генеральный директор АО «УК Уралсиб»,
  • Стивен Хеллман, руководитель проекта реструктуризации долга ПАО «ДВМП»,
  • Дмитрий Швец, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital.

В сравнении с советом директоров, избранном на внеочередном собрании акционеров в октябре 2016 года, изменений в персональном составе совета директоров нет.

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