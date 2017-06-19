Дальневосточное морское пароходство FESCO Совет директоров Избран совет директоров FESCO 27 июня 2017, 13:17 / SeaNews / Рейтинг: 382 Состав совета – без изменений Акционеры ПАО «ДВМП» на своем общем годовом собрании, прошедшем 27 июня в Москве, избрали новый состав Совета директоров компании. В него вошли: Зиявудин Магомедов, председатель Совета директоров ООО «Группа «Сумма»,

Сергей Базылев, финансовый директор ООО «Карента»,

Клайв Денис Боуд, юрисконсульт Tarrant Management,

Александрс Исуринс, президент ПАО «ДВМП»,

Константин Кузовков, директор по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма»,

Лейла Маммед Заде, генеральный директор ООО «Группа «Сумма»,

Андрей Успенский, генеральный директор АО «УК Уралсиб»,

Стивен Хеллман, руководитель проекта реструктуризации долга ПАО «ДВМП»,

Дмитрий Швец, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital. В сравнении с советом директоров, избранном на внеочередном собрании акционеров в октябре 2016 года, изменений в персональном составе совета директоров нет. Оцените статью: 0