Избран совет директоров FESCO
27 июня 2017, 13:17 / SeaNews / Рейтинг: 382
Состав совета – без изменений
Акционеры ПАО «ДВМП» на своем общем годовом собрании, прошедшем 27 июня в Москве, избрали новый состав Совета директоров компании.
В него вошли:
- Зиявудин Магомедов, председатель Совета директоров ООО «Группа «Сумма»,
- Сергей Базылев, финансовый директор ООО «Карента»,
- Клайв Денис Боуд, юрисконсульт Tarrant Management,
- Александрс Исуринс, президент ПАО «ДВМП»,
- Константин Кузовков, директор по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма»,
- Лейла Маммед Заде, генеральный директор ООО «Группа «Сумма»,
- Андрей Успенский, генеральный директор АО «УК Уралсиб»,
- Стивен Хеллман, руководитель проекта реструктуризации долга ПАО «ДВМП»,
- Дмитрий Швец, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital.
В сравнении с советом директоров, избранном на внеочередном собрании акционеров в октябре 2016 года, изменений в персональном составе совета директоров нет.
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