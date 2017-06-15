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Панамский канал Рекорд Планы

Первая годовщина расширенного Панамского канала

27 июня 2017, 12:26 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 230

Рекорды и планы

Расширенный Панамский канал в понедельник отметил первую годовщину. За это время через канал прошли более полутора тысяч судов типа Neopanamax, занятые на 15 из 29 линейных сервисах, маршрут которых проходит через Панамский канал. Большинство из этих сервисов соединяют порты Азии и Восточное побережье США.

Основной судопоток составили контейнеровозы – на их долю приходится приблизительно 65,3%, затем LPG- и LNG-танкеры  – 31,5% и 9,1% соответственно.

На 22% увеличился тоннаж судов, проходящих через Панамский канал.

Среднее число проходов через расширенный Панамский канал составляет 5,9 в день, превысив первоначальные прогнозы на первый год работы на два-три судна. Благодаря короткому расстоянию и большей грузоподъемности судов на 17 млн тонн уменьшились выбросы CO2.

По информации Администрации Панамского канала, в ближайших планах – концессия на ро-ро терминал, который будет выполнять функции распределительного центра для автомобилей, оборудования и тяжелой техники, логистический парк площадью 1200 га для дальнейшего развития логистических сервисов в регионе, СПГ-терминал на Атлантической стороне канала для обеспечения бункеровки сжиженным природным газом. Кроме того, Администрация Панамского канала намерена продолжить реализацию планов по контейнерному терминалу Corozal.

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