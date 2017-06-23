КТСП и ТМТП повышают зарплаты
Индексация зарплат в UCLH
Стивидорные компании в составе портового дивизиона UCL Holding индексируют зарплаты сотрудникам.
Как сообщили SeaNews в АО «Туапсинский морской торговый порт», с 1 июля компания увеличивает для всех работников размер индексационной надбавки до 6183 рублей, что на 22% больше надбавки, установленной с июля 2016 года. С 2014 года – первой выплаты – уровень надбавка вырос более чем в 5 раз – на 534%.
В ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» индексационная надбавка с 1 июля составит 7 538 рублей в месяц – на 16% больше надбавки, установленной в июле 2016 года. В КТСП индексационная надбавка введена с 2013 года. В течение 4 лет размер надбавки увеличился в 10,4 раза.
Напомним, ранее об установлении нового размера компенсационной надбавки сообщил «Таганрогский морской торговый порт» – там она составила 6641 рубль.
Размер надбавки зависит от стоимости потребительской корзины и базового индекса потребительских цен по региону, при это он одинаков для всех сотрудников внутри одной компании.
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