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Зарплата индексация

КТСП и ТМТП повышают зарплаты

27 июня 2017, 11:46 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 78

Индексация зарплат в UCLH

Стивидорные компании в составе портового дивизиона UCL Holding индексируют зарплаты сотрудникам.

Как сообщили SeaNews в АО «Туапсинский морской торговый порт», с 1 июля компания увеличивает для всех работников размер индексационной надбавки до 6183 рублей, что на 22% больше надбавки, установленной с июля 2016 года. С 2014 года – первой выплаты – уровень надбавка вырос более чем в 5 раз – на 534%.

В ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» индексационная надбавка с 1 июля составит 7 538 рублей в месяц – на 16% больше надбавки, установленной в июле 2016 года. В КТСП индексационная надбавка введена с 2013 года. В течение 4 лет размер надбавки увеличился в 10,4 раза.

Напомним, ранее об установлении нового размера компенсационной надбавки сообщил «Таганрогский морской торговый порт» – там она составила 6641 рубль.

Размер надбавки зависит от стоимости потребительской корзины и базового индекса потребительских цен по региону, при это он одинаков для всех сотрудников внутри одной компании.

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