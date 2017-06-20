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Оборудование Архангельск Технологии модернизация Макаровка

Модернизация тренажерной базы

27 июня 2017, 11:11 / SeaNews / 0 Рейтинг: 60

В Арктическом морском институте им. В.И.Воронина

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова завершил модернизацию тренажерной базы своего Архангельского филиала.

В течение года были проработаны вопросы комплексной замены и обновления технического и методического обеспечения программ дополнительного профессионального образования (ДПО), реализуемых в Арктическом морском институте им. В.И.Воронина (АМИ). Были модернизированы навигационный тренажер, оборудование и программное обеспечение тренажера машинного отделения и тренажер судовой энергетической установки.

Кроме того, в обновленный тренажерный комплекс вошел тренажер ГМССБ для проведения подготовки судовых радиоспециалистов и судоводителей  в соответствии с требованиями  Главы IV Конвенции ПДНВ и Регламента радиосвязи МСЭ. Стоит отметить, что в Архангельском филиале дополнительно организованы учебные классы для подготовки курсантов по использованию ЭКНИС на 12 рабочих мест, а также по проверке и оценке знаний моряков для организации входного тестирования, промежуточной и итоговой аттестации слушателей курсов ДПО и курсантов.

В течение учебного года РЦ ДПО при поддержке Морского учебно-тренажерного центра университета адаптировал и ввел в эксплуатацию систему стандартов качества, соответствующую требованиям Правила I/8 Конвенции ПДНВ и Минтранса России. Региональный центр также успешно прошел освидетельствование комиссией Росморречфлота для продления Свидетельств о соответствии УТЦ, осуществил обучение инструкторов согласно требованиям Правила I/6 Конвенции ПДНВ.

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