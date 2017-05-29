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Автоперевозки Технологии DFDS

DFDS заправит погрузчики растительным маслом

27 июня 2017, 10:51 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 85

В Гетеборге

С прошлой недели 70 тягачей DFDS Logistics Division, обслуживающих грузовые потоки Volvo, перешли с дизельного топлива на HVO (гидратированное растительное масло).

«Кроме того, мы решили перейти на гидратированное растительное масло для 55 вилочных погрузчиков на кросс-докинговом терминале в Гетеборге, – сказал генеральный директор логистических сервисов в Гетеборге Хенрик Агефлод. – Несмотря на то, что наличие HVO весьма ограничено и есть много желающих, мы получили контракт с поставщиком топлива PREEM, который гарантировал поставку по такой же цене, как и дизельное топливо».

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