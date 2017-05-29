Автоперевозки Технологии DFDS DFDS заправит погрузчики растительным маслом 27 июня 2017, 10:51 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 85 В Гетеборге С прошлой недели 70 тягачей DFDS Logistics Division, обслуживающих грузовые потоки Volvo, перешли с дизельного топлива на HVO (гидратированное растительное масло). «Кроме того, мы решили перейти на гидратированное растительное масло для 55 вилочных погрузчиков на кросс-докинговом терминале в Гетеборге, – сказал генеральный директор логистических сервисов в Гетеборге Хенрик Агефлод. – Несмотря на то, что наличие HVO весьма ограничено и есть много желающих, мы получили контракт с поставщиком топлива PREEM, который гарантировал поставку по такой же цене, как и дизельное топливо». Оцените статью: 0