В мае относительно апреля рост 6,3%

По итогам января-мая этого года контейнерооборот порта Гонконг составил 8,5 млн TEU. Это на 12,9% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

В мае 2017 года через причалы Гонконга прошло 1,8 млн TEU – на 13,4% больше, чем в мае прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот Гонконга вырос на 6,3%.