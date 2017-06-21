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Контейнерооборот Гонконг

Контейнерооборот Гонконга

27 июня 2017, 10:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 105

В мае относительно апреля рост 6,3%

По итогам января-мая этого года контейнерооборот порта Гонконг составил 8,5 млн TEU. Это на 12,9% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

В мае 2017 года через причалы Гонконга прошло 1,8 млн TEU – на 13,4% больше, чем в мае прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот Гонконга вырос на 6,3%.

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