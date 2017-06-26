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Происшествия столкновение затопление Плавкран

В Петербурге катер врезался в прогулочный теплоход

27 июня 2017, 09:56 / SeaNews / Рейтинг: 103

В Сибири затонул плавкран

По данным ГМСКЦ, в 00-00 25 июня на 22 км реки Таз у левого берега за кромкой судового хода затонул плавкран КПЛ-5-30 № 16, судовладелец не установлен. Плавкран был пришвартован к теплоходу «Нефтеюганск», судовладелец ООО «Компания Север». Течением реки теплоход развернуло, произошел обрыв троса и кран затонул. На теплоходе и кране экипажей не было. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Стрела затопленного крана находится над водой. Судовой ход свободен.

В 1-40 26 июня при следовании пассажирского прогулочного судна «Альдемарин» (судовладелец СК «Корвет», порт регистрации Санкт-Петербург, длина 20,62 м, ширина 5,43 м) по реке Неве между Троицким и Литейным мостами в правую кормовую часть судна врезался пластиковый маломерный катер. На борту находилось 48 пассажиров. Пострадавших нет, водотечности и разлива нефтепродуктов не обнаружено. В 2-45 все пассажиры были высажены на причал «Медный всадник». Пассажирское судно получило незначительное повреждение (разбит сигнальный судовой огонь, повреждение лакокрасочного покрытия). Катер получил сильное повреждение носа.

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