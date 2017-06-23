27 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1865 год. Учреждено Министерство путей сообщения России.

1909 год. Даймлер представил трехлучевую звезду в качестве эмблемы своих автомобилей. Относительно ее появления существует две основные версии. По одной из них три луча символизируют сферы деятельности компании Daimler Motoren Gessellschaft, выпускавшей, кроме автомобилей, еще и авиационные и судовые двигатели. Таким образом, три луча – это земля, воздух и вода.

Вторая версия предполагает, что три луча – это три человека, сыгравших выдающуюся роль в истории компании. Первый – гениальный конструктор Вильгельм Майбах, который работал вместе с Даймлером с юношеских лет и до самой его смерти. Второй – Эмиль Элллинек, говоря современным языком, первый дилер компании. Кроме того, рекомендации Эллинека в значительной мере помогли улучшить конструкцию автомобилей Даймлера. А третий луч – это дочь Эллинека Мерседес, в честь которой и были названы автомобили.

1923 год. Эдди Рикенбакер, основатель Rickenbacker Motor Company, летчик-ас, инженер и автогонщик первым среди автопроизводителей объявляет, что отныне все автомобили его фирмы будут выпускаться с тормозной системой на все четыре колеса. Примерно в то же время о подобном проекте заявила компания Packard, но техническое новшество касалось только дорогих 8-цилиндровых «паккардов».

1927 год. В одном из отдаленных горных районов Чехословакии туристы стали случайными свидетелями редкого зрелища: по довольно крутому склону, усыпанному камнями, взбирался вверх небольшой автомобиль с тогда еще непривычными тремя осями и металлическим кузовом. Это был прототип автомобиля «Татра-30», разработанного под руководством Ганса Ледвинки.

1931 год. В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1930 год. Основана авиакомпания «Канадские международные авиалинии».

1933 год. С конвейера сошел первый экземпляр легендарного советского грузовика ЗИС-5. Он представлял собой усовершенствованную версию грузовика АМО-3, который выпускался с 1931 года. А основой для АМО-3 послужил американский 2,5-тонный грузовик Autocar модели S3. Конструкторы АМО модернизировали его, адаптировали к отечественным условиям, довели мощность двигателя с 60 до 73 л.с. и увеличили грузоподъемность. Наряду с производством ЗИС-5 начался выпуск и его трехосной разновидности ЗИС-6. ЗИС-5 предназначался для народного хозяйства, а заказчиком ЗИС-6 была Красная армия. Грузовик в просторечии называли трехтонкой, а шоферы окрестили его «Захаром». Автомобиль был выносливым, надежным, способным вынести все тяготы безжалостной эксплуатации. Его мотор работал на любом бензине и самом дешевом масле, рамы и мосты были исключительно прочными. «Захар» одинаково шел по грунтовке, грязи и снегу.

1938 год. 79 лет первому беспосадочному полету Москва – Владивосток. Этот суточный воздушный марш-бросок известного пилота-испытателя Владимира Коккинаки на пару со штурманом Александром Бряндинским стал истинным успехом отечественной авиации. За сутки преодолев почти 8 тысяч километров рискованным перелетом, отважные летчики не только обновили мировой рекорд, но и проложили кратчайший путь от Москвы к берегам Тихого океана.

Это сегодня прямой воздушный перелет по маршруту Москва — Владивосток занимает не больше 8 часов, в 1930-х годах на него уходило не меньше пяти-шести дней. Именно поэтому беспосадочный перелет Коккинаки и Бряндинского из Москвы в Спасск-Дальний, совершенный за 24 часа 36 минут, стал прорывом не только для отечественной, но и для мировой авиации. Он принес летчикам заслуженное признание и звания Героев Советского Союза, а стране — новый стратегически важный воздушный маршрут.

За несколько дней до старта Коккинаки и Бряндинский совершили испытательный беспосадочный полет с полной нагрузкой по маршруту Москва — Киров — Москва. Самолет вел себя отлично, все оборудование работало безотказно. А уже утром 27 июня 1938 года двухмоторный самолет отправился в длительное путешествие в Приморье из подмосковного Щелково. Маршрут летчики проложили вдали от существовавших в то время гражданских воздушных трасс. Экипаж решил лететь по ортодромии, то есть по прямой кратчайшей линии.

По признанию самого Коккинаки, за всю его практику этот полет стал самым тяжелым, погодные условия были очень сложными. Летчикам приходилось то спускаться до 30 метров, почти задевая верхушки деревьев, то набирать высоту до семи тысяч метров. Один из участков пути они преодолели под проливным дождем на бреющем полете, ориентируясь только по приборам.

Плохая погода стала препятствием для посадки в районе самого Владивостока, и летчики ушли к Спасску-Дальнему, где на местном военном аэродроме благополучно посадили летную машину.

Грандиозный перелет Коккинаки и Бряндинского вдохновил других советских летчиков на еще один рекордный полет в дальневосточный регион. В сентябре 1938 года, 24-25 числа, женский экипаж в составе летчиц В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко и М. М. Расковой на самолете АНТ-37 "Родина" совершил беспосадочный перелет из Москвы в Керби (район Комсомольска-на-Амуре) протяженностью 6 450 км. В ходе этого перелета (26 часов 29 минут) был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полета. Но это уже другая история.

1955 год. В американском штате Иллинойс впервые в истории законодательно введено обязательное использование в автомобилях ремней безопасности.

1961 год. На экраны вышла комедия Владимира Фетина по сценарию Алексея Каплера и Виктора Конецкого «Полосатый рейс».