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Яхтинг

10 самых больших яхтостроителей

26 июня 2017, 17:11 / SeaNews / Рейтинг: 227

Самые крупные и самые известные яхтенные верфи

Benetti

Старейшая компании в топ-десятке мировых производителей яхт премиум-класса, годом основания которой скромно считается 1873, а основателем – Лоренцо Бенетти. Главный офис расположен в итальянском Виареджио. За весь период существования верфи выпущено свыше 300 яхт. Международное издание ShowBoats International признало Benetti одним из лидеров яхтостроения.

Blohm & Voss

Законодателем мод в судостроительной отрасли можно назвать немецкую верфь Blohm & Voss, основанную в конце ХІХ века (в 1877 году). Для первой половины ХХ столетия решение заменить при производстве яхт из стали заклепки сваркой было революционным. Уникальность компании состоит в широкой специализации. Blohm & Voss занимается строительством, переоборудованием и ремонтом мегаяхт различной конструкции – как обычных (длиной до 300 метров), так и суперсложных, а также производит военно-морские суда.

Oceanco

Именно в Голландии занимаются производством мегаяхт Oceanco, известных всему миру сравнительно с недавнего времени (с 1990 года).

Christensen

Дэйв Кристенсен всю жизнь мечтал о собственной яхте. Однако поиски качественного судостроителя не увенчались успехом. И тогда парень решил сделать все сам. И после сооружения в 1982 году яхты мечты он не остановился на достигнутом и решил возглавить производственный процесс. В 1985 году Дэйв зарегистрировал верфь и скромно назвал ее в честь себя Christensen. До сих пор компания занимается производством мегаяхт, не превышающих в длину 65 метров.

Amels

Еще одним судостроителем из Голландии является Amels, верфь, названная в честь своего основателя. Капитан Анри Амель рискнул и в не таком далеком 1982 году создал во Флиссингене верфь, известную производством мегаяхт по заказу VIP-клиентов. Каждую прихоть заказчика готовы удовлетворить Теренс Дисдейл, Андрю Винч, Вальтер Франчини – известные всему миру дизайнеры. Их проекты требуют высокотехнологических возможностей, и именно это является козырной картой Аmels. Выпустив за время своего функционирования более 30 яхт класса люкс, верфь по праву считается одним из лидером в создании элитных судов.

Trinity Yachts

Компания Trinity Yachts специализируется на строительстве суперяхт не более 123 метров в длину из стали и алюминия. Мексиканский залив – именно здесь производят мегаяхты, соответствующие признанному в Европе высшему стандарту качества. Стоит отметить концентрацию производственных мощностей, дизайнерского и инженерного подразделений фирмы в одном месте, что свидетельствует об оперативности работы и огромных возможностях для создания элитных судов.

Perini Navi

Четыре подразделения итальянской Perini Navi Group, верфи которой находятся в Виареджио, занимаются производством разного типа яхт: обычных парусных – длиной как 40–60 метров, так и более 60 метров, и гоночных, скоростных круизных лодок и модельных моторных судов.

Heesen

Основатель голландской верфи знаменитый предприниматель Франс Хеесен должен гордиться своим детищем: начиная с 1978 года создано более 170 суперяхт, удостоенных не одним десятком почетных наград. Heesen – это прежде всего алюминиевые суперсовременные шикарные яхты люкс-класса, созданные по индивидуальному проекту.

Lürssen

1875 год стал знаковым для немецкого судостроения. В этом году была основана семейная верфь, которая вскоре стала лидером на рынке яхт моторного типа длиною 60-150 метров. 13000 яхт, кораблей и лодок – результат многолетней работы Lürssen.

Feadship

First Export Association of Dutch (или Feadship) – голландская компания, мировой лидер в создании суперяхт класса custom made. Верфи принадлежит своеобразный рекорд производства: с 1949 года уникальные мегаяхты длиноq 40-100 метров пользуются спросом у богатейших людей планеты. Малкольм Форбс и Генри Форд стали двумя из тех более чем 250 счастливчиков, которые приобрели себе красавиц у Feadship.

По материалам https://scanmarine.ru/

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