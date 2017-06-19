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бункеровка Бункерный бизнес

Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2017

26 июня 2017, 16:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 364

Стоимость бункерного топлива опустилась почти во всех исследуемых портах.

На 26 неделе года стоимость бункерного топлива снизилась в большинстве исследуемых портов.
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