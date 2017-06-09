Безработные контейнеровозы

Число снятых с сервисов судов продолжает расти

По состоянию на 12 июня флот безработных контейнеровозов снова увеличился – как по количеству судов, так и по их вместимости. За две недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов выросло на 18 единиц, а их общая вместимость — на 19,6 тыс.