Победа таможенной бюрократии

Владимир Коростелев: Портал ФТС «Морской порт» будут модернизировать бесконечно

Владимир Коростелев, член рабочей группы НПИ АСИ «Совершенствование таможенного администрирования», блока «Транспорт и логистика» рабочей группы по реализации механизма «единого окна» во внешнеэкономической деятельности Евразийской экономической комиссии, представитель ассоциаций морских агентов Санкт-Петербурга и Юга России в Москве прокомментировал протокол недавнего совещания по согласованию требований на модернизацию портала ФТС «Морской порт» в Балтийской таможне

Ознакомившись с протоколом совещания по согласованию требований на модернизацию портала ФТС «Морской порт», состоявшемся в Балтийской таможне 22 июня 2017 года, можно сделать вывод о безусловной победе таможенной бюрократии.

Поздравим чиновников – их численности и морю бумажных документов, которые они каждый день с такими усилиями «обрабатывают», ничто не угрожает. Защитили себя. Байки ФТС про прототип «единого окна» меркнут на фоне представительства. Пара перевозчиков потерялась на фоне массы чиновников из ФТС и лояльной гильдии «Гермес». Само собой, никого не было из Минтранса, пограничной службы, Роспотребнадзора и других ГКО.

Это бюрократическая победа. При такой технологии работы программных средств их численности ничто не угрожает. Надежды на то, что новый руководитель сделает таможню безбумажной, не оправдываются. Допущение о том, что не следует «автоматизировать бардак», участниками совещания отвергнуто. В пункте 1.1. протокола четко заявлено: разработка новой технологии не является предметом модернизации Комплекса программных средств «Портал Морской порт». Значит, будут автоматизировать то, что есть. И в конце работы со 100% вероятностью получат «автоматизированный бардак» во всех портах от Владивостока до Балтики.

Кроме того, таможня решительно подтвердила (см. пункты 2.3, 2.4 протокола), что международный стандарт электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН, на котором реализовано информационное сопровождение морских перевозок во всех портах мира у нас, в России, «неприменима».

Неприменима она уже долгое время потому что вокруг ФТС России образовалась кучка из менее десятка компаний, которые оказывают услуги по представлению в ФТС России предварительной информации перевозчикам для всех видов транспорта. Эта кучка закрытая. «Чужих» к ней не подпускают.

Поэтому все как-то уже привыкли к такой ситуации, когда крупные международные и российские перевозчики с огромными IT-службами не могут без посредников организовать электронный обмен данными между своими информационными системами и ЕАИС таможенных органов на основании «Альбомов форматов электронных документов ФТС России». Не проблема, что ФТС вместо 4-5 стандартных международных документов использует около 400 своих собственных разработок. Кто хочет – найдет способ подключиться. Но проблема в чем-то ином, так как известные международные и российские гиганты Maersk, Unifeeder, CMA CGM и даже ОАО «РЖД» подключаются к каналу передачи данных в ФТС через российских мелких посредников (некоторые со штатом из 10 сотрудников), чтобы передать данные в ЕАИС таможенных органов.

И 22 июня на совещании в Балтийской таможне представители ФТС России этот порядок отстояли (см. пункт 2.2 протокола), а представитель Минфина России и другие участники совещания с ним согласились. Упомянутые в протоколе представители ФТС России – молодцы. Фирмы-посредники в большом долгу перед ними за пункт 2.2 протокола.

А руководители ФТС России будут по-прежнему произносить трескучие фразы про «цифровую экономику», «электронные кабинеты», «межведомственные системы информационного взаимодействия», «международный стандарт XML». Имеют право. Судя по протоколу, за бюрократией чистая победа. Поздравим таможенную бюрократию!

ПРОТОКОЛ совещания в приложении.