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Усть-Луга Балкер Ростерминалуголь

Cамый большой балкер

26 июня 2017, 13:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 360

В истории морского порта Усть-Луга

На прошлой неделе к причалу АО «Ростерминалуголь» пришвартовался самый большой балкер в истории терминала и порта Усть-Луга. Судно «Navios Pollux» (тип Capesize), которое сейчас находится под погрузкой на угольном терминале, стало уникальным для порта сразу по двум показателям: дедвейт – 180 000 тонн и длина – 292 метра.

Для того, чтобы столь крупный балкер встал под погрузку в порту Усть-Луга, была произведена сложная работа по исследованию дна Усть-Лужской губы Финского залива в акватории порта. Как сообщили SeaNews в «Ростерминалугле», соответствующие мероприятия проводились с января этого года. В итоге была разработана схема прохода судна к причалу, которая потребовала привлечение всего трех буксиров «Балтийского буксировочного агентства». Эта схема позволила завершить сложную операцию всего за час. Таким образом была подтверждена возможность захода в морской порт Усть-Луга одних из крупнейших в мире грузовых судов.

Энергетический уголь, погруженный на балкер «Navios Pollux», отправится в Нидерланды. Всего в трюмы судна, которое одновременно может вместить содержимое 2,5 тысяч вагонов, попадут три марки топлива. Отметим, что погрузка судна ведется как со складов терминала, так и по прямому методу – из вагонов на судно, минуя склады. Этот метод, ставший возможным после ввода в строй 11-й пересыпной станции (ПС-11), позволяющей задействовать одновременно два вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов с углем, требующим доведения до контрактной фракции, существенно ускоряет процесс погрузки.

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