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Яхтинг

Яхты соревнуются с океанским лайнером

26 июня 2017, 12:21 / SeaNews / Рейтинг: 288

На переходе из Европы в Америку

В воскресенье начались состязания между скоростными тримаранами и современным океанским лайнером «Queen Mary 2». Межконтинентальный маршрут соревнования стартовал в Европе и завершится в Новом Свете.

Подготовка к соревнованиям заняла длительный период времени. Старт состоялся 25 июня. Из французского порта Сен-Назер вышли гигантский лайнер и четыре тримарана, у штурвалов которых стоят именитые штурманы Франсуа Габар, Тома Ковиль, Ив ле Блеве и Франсуа Жуайон.

«Queen Mary 2» пересекает Атлантический океан менее чем за неделю, в первый день июля он прибывает в порт назначения Нью-Йорк. Пассажиры задаются вопросом: «Будут ли в порту их встречать гоночные парусники?»

Стоит отметить, что современные яхты способны идти как на парусах, так и на двигателях, и в противовес океанскому «монстру» у этих «малышей» серьезная заявка на победу.

По материалам https://scanmarine.ru/

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