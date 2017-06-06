Нарушения в China Shipbuilding Industry

Выявились в ходе аудита

В ходе аудита Национальный аудиторский офис Китая объявил о ряде нарушений в China Shipbuilding Industry (CSIC), в числе которых ложные финансовые показатели, недостаточный контроль рисков и коррупционные действия, сообщает Splash 24/7.

Согласно аудиторскому отчету, Национальный аудиторский офис Китая выявил, что три дочерние компании CSIC предоставляли ложные сведения по таким показателям как выручка, расходы и прибыль в период с 2014 по 2015 годы.

Также выяснилось, что CSIC намеренно занизила объем инвестиций в техническо-экономическом обосновании по проекту морского дизельного двигателя с целью получить одобрение Национальной комиссии развития и реформ Китая, что привело к убытку от проекта 765 млн китайских юаней (110,5 млн долларов).

В 2015 году верфь Wuchang Shipbuilding передала заказ на три балкера другой верфи по меньшей цене, не получив одобрение, а в 2014 году арендовала сухой док у другой верфи, не проведя соответствующего экономического обоснования, что привело к потере 60 млн китайских юаней (8,9 млн долларов).

Также в аудиторском отчете упоминается некомпетентность в ценовом контроле Dalian Shipbuilding Industry. Согласно отчету, общая стоимость 94 судов, которые верфь сдала в эксплуатацию с 2006 по 2015 годы, превысила стандарты, но никто не понес ответственность за превышение расходов.

Аудиторский офис также обнаружил факты дополнительных расходов, связанных с коррупционными действиями, и доложил о них в судебные органы для дальнейшего расследования.