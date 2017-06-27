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Технологии Maersk Line IT Рефконтейнер

Удаленное управление контейнерами для клиентов

26 июня 2017, 11:45 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 440

Запускает Maersk Line

С 24 июля клиенты Maersk Line и других контейнерных линий в составе группы Maersk получат доступ к системе удаленного управления рефконтейнерами – Remote Container Management (RCM), сообщили SeaNews в компании.

Система позволяет осуществлять мониторинг текущего местоположения рефконтейнеров, температуры и влажности внутри контейнера, а также статуса подключения к электропитанию в любой момент времени в любой точке мира – не только на борту судна, но в течение всего процесса транспортировки.

Специалисты Maersk на основании полученных данных обеспечивают управление контейнером – не только удаленно, но и, при необходимости, с привлечением технических работников непосредственно на месте, если требуется вмешательство в ручном режиме.

Технология за RCM стоит достаточно простая – GPS, модем и SIM-карта, установленные на каждый из 270 тыс. рефов Maersk позволяют собирать и хранить данные о местоположении, температуре, влажности и подключении к электропитанию, затем эти данные передаются клиентам и специалистам поддержки RCM через спутниковые передатчики на борту каждого из 400 собственных и зафрахтованных судов Maersk.

Как отмечают в компании, RCM позволяет выявлять слабые места в цепочке поставки и своевременно решать возникающие проблемы. Например, если рефконтейнер не был предварительно охлажден перед затаркой на ферме, клиент сразу увидит это по температурным показателям и сможет связаться с поставщиком или производителем. Точно так же, если водитель автомобиля или рабочий в порту решит отключить контейнер, это будет видно.

В случае, если произошла поломка контейнера и починить его не представляется возможным, грузовладелец, имея эту информацию, сможет заблаговременно уведомить клиентов, чьи грузы находятся в контейнере, и принять альтернативное решение – например, выгрузить контейнер в ближайшем порту и распродать товар по сниженным ценам.

По данным Maersk, в первом полугодии 2017 года с помощью RCM было выявлено более 4,5 тыс. неверных температурных настроек рефконтейнеров. В 200 случаях отклонения были настолько серьезны, что, если бы линия не получила информацию и не внесла коррективы в настройки, груз был бы утрачен.

По словам Анны Софи Церланг, Head of Reefer, Maersk Line, благодаря внедрению RCM линия рассчитывает на рост объемов перевозок в рефконтейнерах как традиционных скоропортящихся грузов, таких как продукция сельского хозяйства, так и новых растущих сегментов, в частности, фармацевтики.

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