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новострой кредиты танкер COSCO

Полмиллиарда долларов на строительство танкеров

26 июня 2017, 11:06 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 226

Получит Cosco от китайского банка

Cosco Shipping Energy Transportation подписала кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о финансировании строительства танкеров.

Согласно договору Экспортно-импортный банк Китая Cosco выделит 543,9 млн долларов на строительство десяти новостроев – семи судов типа VLCC и трех танкеров типа LR1.

Суда строятся на различных верфях, в их числе Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), Dalian Cosco KHI Ship Energineering (DACKS) и CSSC Offshore & Marine Engineering.

Сумма кредита покроет до 70% общей стоимости танкеров. Срок кредита – 12 лет со дня сдачи каждого судна в эксплуатацию.

Кредит позволит обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию судов, которые оптимизируют структуру танкерного флота компании, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Cosco.

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