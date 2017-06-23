новострой кредиты танкер COSCO Полмиллиарда долларов на строительство танкеров 26 июня 2017, 11:06 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 225 Получит Cosco от китайского банка Cosco Shipping Energy Transportation подписала кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о финансировании строительства танкеров. Согласно договору Экспортно-импортный банк Китая Cosco выделит 543,9 млн долларов на строительство десяти новостроев – семи судов типа VLCC и трех танкеров типа LR1. Суда строятся на различных верфях, в их числе Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), Dalian Cosco KHI Ship Energineering (DACKS) и CSSC Offshore & Marine Engineering. Сумма кредита покроет до 70% общей стоимости танкеров. Срок кредита – 12 лет со дня сдачи каждого судна в эксплуатацию. Кредит позволит обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию судов, которые оптимизируют структуру танкерного флота компании, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Cosco. Оцените статью: 0