Первое электронное судовое дело

На Дальнем Востоке

АО «Торговый порт Посьет» обратилось в Дальневосточное таможенное управление и во Владивостокскую таможню с инициативой по созданию на площадях порта подразделения таможенного поста для сокращения времени пропуска судов на прибытие и убытие. Таможенный орган, осуществляющий таможенные операции, находится в пос. Зарубино, более чем в 50 км от порта Посьет, и для доставки документов на судно и груз от судового агента требовалось преодолевать это расстояние по нескольку раз в сутки.

Таможня предложила применить функционал нового программного средства «Портал Морской порт», которое позволяет принимать от перевозчика или уполномоченного им лица документы и сведения, необходимые для получения разрешения на прибытие или убытие, в электронной форме.

На прошлой неделе таможенный пост Морской порт Зарубино впервые осуществил таможенные операции по прибытию морского судна с оформлением судового дела исключительно в электронном виде. Судовым агентом в таможенный орган предоставлены документы и сведения, перечень которых установлен статьей 159 Таможенного кодекса Таможенного союза по электронным каналам связи через Интернет. Информация заверена заинтересованным лицом электронной подписью и корректно обработана в КПС «Портал Морской порт». Морское судно «Sunroad Yatsuka» получило разрешение на пропуск и встало к причалам порта Посьет под погрузку угля.

Как рассказали SeaNews во Владивостокской таможне, технология электронного судового дела применяется и будет применяться на регулярной основе в пункте пропуска Посьет на таможенном посту Зарубино. В остальных постах Свободного порта Владивосток эта технология будет применяться, как только перевозчики будут готовы к предоставлению информации в объеме, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». «Такая операция не первая в России, но первая на Дальнем Востоке», – пояснили в таможне.

Напомним, в Балтийской таможне на Кронштадтском таможенном посту (терминал «Моби Дик») с мая этого года началась реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля морских судов и товаров на прибытие в электронном виде с применением комплекса программных средств «Портал Морской порт». В эксперименте принимает участие ЗАО «Контейнершипс».