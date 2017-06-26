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Таможня Владивосток Технологии Балтийская таможня Таможенные процедуры Таможенный пост таможенное оформление

Первое электронное судовое дело

26 июня 2017, 10:37 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 316

На Дальнем Востоке

АО «Торговый порт Посьет» обратилось в Дальневосточное таможенное управление и во Владивостокскую таможню с инициативой по созданию на площадях порта подразделения таможенного поста для сокращения времени пропуска судов на прибытие и убытие. Таможенный орган, осуществляющий таможенные операции, находится в пос. Зарубино, более чем в 50 км от порта Посьет, и для доставки документов на судно и груз от судового агента требовалось преодолевать это расстояние по нескольку раз в сутки.

Таможня предложила применить функционал нового программного средства «Портал Морской порт», которое позволяет принимать от перевозчика или уполномоченного им лица документы и сведения, необходимые для получения разрешения на прибытие или убытие, в электронной форме.

На прошлой неделе таможенный пост Морской порт Зарубино впервые осуществил таможенные операции по прибытию морского судна с оформлением судового дела исключительно в электронном виде. Судовым агентом в таможенный орган предоставлены документы и сведения, перечень которых установлен статьей 159 Таможенного кодекса Таможенного союза по электронным каналам связи через Интернет. Информация заверена заинтересованным лицом электронной подписью и корректно обработана в КПС «Портал Морской порт». Морское судно «Sunroad Yatsuka» получило разрешение на пропуск и встало к причалам порта Посьет под погрузку угля.

Как рассказали SeaNews во Владивостокской таможне, технология электронного судового дела применяется и будет применяться на регулярной основе в пункте пропуска Посьет на таможенном посту Зарубино. В остальных постах Свободного порта Владивосток эта технология будет применяться, как только перевозчики будут готовы к предоставлению информации в объеме, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». «Такая операция не первая в России, но первая на Дальнем Востоке», – пояснили в таможне.

Напомним, в Балтийской таможне на Кронштадтском таможенном посту (терминал «Моби Дик») с мая этого года началась реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля морских судов и товаров на прибытие в электронном виде с применением комплекса программных средств «Портал Морской порт». В эксперименте принимает участие ЗАО «Контейнершипс».

Фото Владивостокской таможни

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Комментарии

    Зачем таможне предварительная информация о судне в балласте?
    Владимир Юрьевич Коростелев, 26.06.2017 13:04:09
    Вот вроде бы позитивная новость, но возникают вопросы при ее чтении. Читаем. Судно прибывает в порт Зарубино в балласте для погрузки угля.
    Однако, даже для судна БЕЗ ГРУЗА таможня требует от перевозчиков массу бумажных документов, которые перевозчики возят в пункт пропуска Посьет за 50 км.
    Скорее всего возятся не документы, а сотрудники пограничных и таможенных органов сначала на судно для работы "комиссии", а затем обратно - к месту службы. Таким образом микроавтобус судового агента "наматывает" 50+50+50+50 =200 км в четыре конца (туда - за чиновниками, обратно - на судно, туда - чиновников вернуть, обратно - транспорту вернуться). Так в дороге и проходит рабочий день сотрудников государственных контрольных органов.
    И вот в проекте "Решения ЕЭК о представлении предварительной информации на водном транспорте", утверждение которого ожидается в 2018 году, представление ПИ для судов в балласте разумно не предусмотрено.
    Тем не менее, читаем: таможенники в соответствии с нормами действуюшего ТК "впервые осуществили таможенные операции по прибытию морского судна с оформлением судового дела исключительно в электронном виде".
    Так что позитивная новость относится не к прибывающим судам С ГРУЗОМ, а к пустым, приходящим скорее всего по расписанию под погрузку угля.
    Что там чиновная армия проверяет? Что-то проверяет. Их много, надо всех занять.
    Но надеемся, что это продлится недолго. И с вступлением в силу нового Таможенного кодекса и бумаг, и чиновников и ненужных операций станет значительно меньше.

 

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