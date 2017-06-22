Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
22 июня 2017
17:12Южная Африка против слияния NYK, MOL и K Line
19 июня 2017
10:17Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2017
14 июня 2017
17:07Оборот мировых контейнерных линийSeaNews Club material
11:22Прогнозные данные SeaNews Club material
8 июня 2017
12:04Про контейнерный транзит
29 мая 2017
14:23FESCO запускает контейнерные поезда
23 мая 2017
09:43IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
11 мая 2017
13:05Про Платон и дефицит слотов на контейнеровозах
28 апреля 2017
16:27Организованный хаос
26 апреля 2017
10:33Денег в контейнере все меньшеSeaNews Club material
Контейнерные перевозки фрахтовые ставки

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2017

26 июня 2017, 10:11 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 305

Ставки на внутриазиатском трейде снизились

На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа выросли, но незначительно.

На американском трейде ставки продолжали снижаться, при этом глубина падения сократилась.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр после падения на позапрошлой неделе повысились, но ненамного – на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,1%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 4,7%, на порты восточного побережья – на 3,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 1,7%. В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 4,3%, на Южную Америку – на 1,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии сохранились на уровне 24 недели, на восточные – снизились на 0,5%. Ставки на Южную Корею и Сингапур также показывают снижение – на 1,2% и на 1,1% соответственно. Ставки на Гонконг сохранились на уровне позапрошлой недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
27 июня 2017
10:20Контейнерооборот Гонконга
26 июня 2017
16:22Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2017SeaNews Club material
15:34Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
10:11Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2017
23 июня 2017
16:28Экспорт азотных и калийных удобрений сократился
11:15Экспорт зерна вырос
22 июня 2017
11:33Речной тоннаж на июнь разобранSeaNews Club material
21 июня 2017
16:58New Weekly №41 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:56New Weekly №41 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
13:04Железный аргументSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное