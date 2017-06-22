Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2017

Ставки на внутриазиатском трейде снизились

На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа выросли, но незначительно.

На американском трейде ставки продолжали снижаться, при этом глубина падения сократилась.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр после падения на позапрошлой неделе повысились, но ненамного – на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,1%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 4,7%, на порты восточного побережья – на 3,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 1,7%. В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 4,3%, на Южную Америку – на 1,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные порты Японии сохранились на уровне 24 недели, на восточные – снизились на 0,5%. Ставки на Южную Корею и Сингапур также показывают снижение – на 1,2% и на 1,1% соответственно. Ставки на Гонконг сохранились на уровне позапрошлой недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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