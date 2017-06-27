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Нефтеразлив в Петербурге

26 июня 2017, 09:56 / SeaNews / Рейтинг: 257

Источник загрязнения установить не удалось

По данным ГМСКЦ, 25 июня в 17-27 поступило сообщение о том, что от причала 4 Кировского завода и вдоль Кривой дамбы Большого порта Санкт-Петербург наблюдается загрязненная нефтепродуктами акватория значительной площади (масляная пленка).

В 9-20 в район загрязнения был направлен СКБ «Алиот» (Балтийский филиал МСС Росморречфлота). В 16-45 «Алиот» завершил обработку поверхности сорбентом в районе загрязнения – причал 4 Кировского завода, причал СВ-14, а также в районе Кривой дамбы.

Источник загрязнения установить не удалось.

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