Нефтеразлив в Петербурге

Источник загрязнения установить не удалось

По данным ГМСКЦ, 25 июня в 17-27 поступило сообщение о том, что от причала 4 Кировского завода и вдоль Кривой дамбы Большого порта Санкт-Петербург наблюдается загрязненная нефтепродуктами акватория значительной площади (масляная пленка).

В 9-20 в район загрязнения был направлен СКБ «Алиот» (Балтийский филиал МСС Росморречфлота). В 16-45 «Алиот» завершил обработку поверхности сорбентом в районе загрязнения – причал 4 Кировского завода, причал СВ-14, а также в районе Кривой дамбы.

Источник загрязнения установить не удалось.