26 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1963 год. Джон Кеннеди в «Берлинской речи» по поводу 15-летия «Берлинского воздушного моста» перед 400 тыс. берлинцев выразил восхищение Берлином как форпостом свободы.

Эта операция остается крупнейшей до сегодняшнего дня логистической операцией в мировой истории.

С июня 1948 года по май 1949 года советские власти блокировали наземное сообщение с оккупированной англичанами, американцами и французами частью Берлина. Согласно подписанной 5 июня 1945 года Декларации о поражении Германии, верховную власть в проигравшей войну стране брали на себя правительства СССР, США, Великобритании и Франции. Германия была поделена на четыре оккупационных зоны, Берлин, оказавшийся в центре советской зоны. Отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции после окончания Второй мировой войны начали стремительно портиться. Каждая из стран хотела упрочить свои позиции в Германии, которая, несмотря на поражение, продолжала играть большую роль в геополитической расстановке сил. Запад не устраивало, что СССР планировал насаждать в своей зоне коммунизм.

С 1 января 1947 года английская и американская оккупационные зоны слились в Бизонию. На следующий год в Лондоне состоялась конференция. Участники встречи, среди которых помимо США, Великобритании и Франции были также представители Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, начали подготовку денежной реформы для западной Германии, которая должна была стать первым шагом по оформлению Тризонии в самостоятельную европейскую страну.

Помешать созданию единой Западной Германии Советский Союз пытался с помощью ограничения транспортного сообщения между Тризонией и Берлином. Четырехстороннее соглашение о его разделении никак не регламентировало систему этих коммуникаций, для этой цели просто выделили несколько шоссе и железных дорог, а также три воздушных коридора. В конце марта Соколовский подписал указ, возлагающий на начальника транспортного управления Советской военной администрации в Германии (СВАГ) обязанность свести к минимуму движение пассажирских поездов и автотранспортных средств американских, английских и французских войск по советской оккупационной зоне. С 1 апреля попасть в западный Берлин стало возможно только по спецразрешениям. 12 июня советские власти под предлогом ремонта перекрыли автомобильный мост через Эльбу. В отличие от наземного, воздушное сообщение регулировалось специальным договором, предоставлявшим в исключительное пользование западных союзников воздушный коридор шириной в 32 км. 24 июня 1948 года СССР полностью заблокировал наземное и речное сообщение с западным Берлином. В Тризонии тогда проживали около двух миллионов человек, которые полностью зависели от внешних поставок продовольствия и предметов первой необходимости.

Глава администрации американской зоны оккупации Германии Люсиус Клей думал прорвать советскую блокаду танками, но президент США Гарри Трумэн отказался от этой идеи во избежание Третьей Мировой. Тогда Клей распорядился о доставке необходимых городу продуктов по воздуху. Первый военный самолет с грузом картофеля приземлился в аэропорту Темпельхоф через два дня после начала блокады. Сперва использование воздушных коридоров считалось временной мерой решения проблемы, но, когда она оказалась эффективной, Великобритания и США начали работать над увеличением объемов поставок.

Система снабжения блокированной части города получила название «Берлинский воздушный мост». Самолеты доставляли в бывшую столицу хлеб, сухое молоко, крупы, овощи, уголь, бензин, медикаменты и другие необходимые продукты. За несколько месяцев объем поставок удалось увеличить с 750 тонн в сутки до нескольких тысяч. Самолеты прибывали в Берлин из Гамбурга и Франкфурта-на-Майне каждые три минуты, а разгруженные воздушные судна улетали в Ганновер. Если пилот не мог посадить самолет с первого раза, ему приходилось возвращаться обратно в западную Германию. Кроме Великобритании и США в воздушном коридоре участвовали Австралия, Новая Зеландия, Канада и Южная Африка. Франция была занята войной в Индокитае и не располагала свободными самолетами.

Механизм поставок удалось наладить настолько хорошо, что продуктовые нормы в западном Берлине стали выше по сравнению с доблокадными временами. С наступлением холодов, однако, для обеспечения городских нужд одних только самолетов оказалось мало. Объявив транспортную блокаду, советские власти отключили западный Берлин от систем электроснабжения, и зимой привозимого из Тризонии топлива стало не хватать. Из-за недостатка угля и бензина электричество работало только четыре часа в день, а общественный транспорт переставал ходить в шесть вечера.

Первоначально планировавшийся объём ежедневных поставок грузов в Берлин составлял 750 тонн. Однако благодаря реорганизации, проведённой генералом Уильямом Х. Таннером, уже с конца июля 1948 года в Берлин по воздуху ежедневно доставлялось более 2 000 тонн грузов. 15-16 апреля 1949 года был поставлен рекорд: за 24 часа было совершено 1 398 рейсов и перевезено 12 849 тонн грузов. Помимо продовольствия (сухое молоко, порошковое картофельное пюре и мука) на самолётах доставлялся уголь для отопления и производства электроэнергии, а также бензин, медикаменты и другие необходимые городу предметы. Продовольствие в целях экономии веса поставлялось в порошках.

В начале мая представители СССР и США провели секретные переговоры, в ходе которых согласились прекратить любые виды блокадных действий. 12 мая наземное транспортное сообщение с западным Берлином было восстановлено.

С июня 1948 года по май 1949 года было перевезено около 2,34 млн тонн грузов (из которых 1,78 млн тонн силами США), которые составили 1,44 млн тонн угля, 490 000 тонн продовольствия и 160 000 тонн строительных материалов для перестройки аэропортов и строительства новой ТЭЦ в Рулебене.