COSCO увеличивает флот

За счет новостроев

China COSCO Shipping добавила 14 контейнеровозов к своему флоту новостроев, сообщает China Daily.

В частности, компания приобрела шесть судов вместимостью 21 тыс. TEU, строящихся на верфях Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Поставка судов ожидается в 2018 году, стоимость одного судна составляет 157-161 млн долларов. По некоторым данным, сделка проведена в начале мая.

Другие восемь контейнеровозов вместимостью 13 500 TEU, которые планируется сдать в эксплуатацию также в 2018 году, приобретены у China Shipping Development. Контейнеровозы типоразмера ULCV строятся на Jiangnan Shanghai Changxing Heavy, их цена варьируется от 101 до 104 млн долларов.

Общий объем инвестиций COSCO составляет, таким образом, 1,78 млрд долларов.