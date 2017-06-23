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Экспорт Удобрения Статистика таможни

Экспорт азотных и калийных удобрений сократился

23 июня 2017, 16:28 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 188

Результаты таможни в январе-апреле

По данным ФТС РФ, по итогам января-апреля, российский поставки азотных удобрений на мировой рынок снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,7% — до 4,09 млн тонн. Доходы от экспорта азотных удобрений также сократились на 5,1% и составили 752,8 млн долларов. 

Также уменьшился объем экспорта калийных удобрений — на 21,3% до 2,82 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт упал по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 35,6%, составив 518,1 млн долларов.

Вместе с тем по итогам отчетного периода смешанных удобрений было вывезено 3,51 млн тонн — на 11,8% больше, чем годом ранее. Однако в деньгах экспорт смешанных удобрений также снизился по сравнению с результатом 2016 года на 9,4% — до 900,6 млн долларов.

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