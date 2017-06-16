Дивиденды ТрансКонтейнера
23 июня 2017, 15:05 / SeaNews / Рейтинг: 171
И новый состав совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» направит на выплату дивидендов за 2016 года 650,4 млн рублей из чистой прибыли 780,5 млн рублей.
Еще 130,1 млн рублей будет направлено на спонсорскую и благотворительную помощь. 520,3 млн рублей чистой прибыли решено оставить нераспределенной. Такое решение было принято на общем годовом собрании акционеров компании 22 июня.
Акционеры также утвердили годовой отчет за 2016 год и избрали Совет директоров компании. В его состав вошли:
- Ричард Андреас Вернер,
- Ирина Костенец,
- Лейла Маммед Заде,
- Юрий Новожилов,
- Питер Ллойд О’Браен,
- Александр Панченко,
- Андрей Старков,
- Андрей Тонких,
- Сергей Тугаринов,
- Стивен Хеллман,
- Ирина Шиткина.
Из предыдущего состава Совета в новый Совет не вошли Андрей Давыдов и Марат Шайдаев. Их сменили Андрей Старков и Стивен Хеллман.
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