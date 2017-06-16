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ТрансКонтейнер Совет директоров собрание акционеров дивиденды

Дивиденды ТрансКонтейнера

23 июня 2017, 15:05 / SeaNews / Рейтинг: 171

И новый состав совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер» направит на выплату дивидендов за 2016 года 650,4 млн рублей из чистой прибыли 780,5 млн рублей.

Еще 130,1 млн рублей будет направлено на спонсорскую и благотворительную помощь. 520,3 млн рублей чистой прибыли решено оставить нераспределенной. Такое решение было принято на общем годовом собрании акционеров компании 22 июня.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2016 год и избрали Совет директоров компании. В его состав вошли:

  • Ричард Андреас Вернер,
  • Ирина Костенец,
  • Лейла Маммед Заде,
  • Юрий Новожилов,
  • Питер Ллойд О’Браен,
  • Александр Панченко,
  • Андрей Старков,
  • Андрей Тонких,
  • Сергей Тугаринов,
  • Стивен Хеллман,
  • Ирина Шиткина.

Из предыдущего состава Совета в новый Совет не вошли Андрей Давыдов и Марат Шайдаев. Их сменили Андрей Старков и Стивен Хеллман.

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