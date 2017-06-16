Дивиденды ТрансКонтейнера

И новый состав совета директоров

ПАО «ТрансКонтейнер» направит на выплату дивидендов за 2016 года 650,4 млн рублей из чистой прибыли 780,5 млн рублей.

Еще 130,1 млн рублей будет направлено на спонсорскую и благотворительную помощь. 520,3 млн рублей чистой прибыли решено оставить нераспределенной. Такое решение было принято на общем годовом собрании акционеров компании 22 июня.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2016 год и избрали Совет директоров компании. В его состав вошли:

Ричард Андреас Вернер,

Ирина Костенец,

Лейла Маммед Заде,

Юрий Новожилов,

Питер Ллойд О’Браен,

Александр Панченко,

Андрей Старков,

Андрей Тонких,

Сергей Тугаринов,

Стивен Хеллман,

Ирина Шиткина.

Из предыдущего состава Совета в новый Совет не вошли Андрей Давыдов и Марат Шайдаев. Их сменили Андрей Старков и Стивен Хеллман.