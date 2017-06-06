Финансы финансовый кризис инвесторы Yang Ming Признаки финансового оздоровления Yang Ming 23 июня 2017, 14:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 188 Показал второй этап плана рекапитализации Yang Ming сообщила о ходе реализации плана рекапитализации, на первом этапе которого Yang Ming удалось привлечь 54 млн долларов от частных инвесторов по закрытой подписке. Реализация второго этапа продолжается, и средства от частного размещения уже превышает объем капитала, привлеченного в рамках первого раунда. Сейчас Yang Ming анализирует целесообразность размещения дополнительных выпусков акций для существующих акционеров (пока размещение проводилось только среди «избранного круга» инвесторов). Как говорится в официальном сообщении Yang Ming, последние финансовые показатели свидетельствуют о наличии признаков финансового оздоровления. Напомним, что реализация плана финансового оздоровления должна привести к увеличению доли государства в структуре капитала Yang Ming. Оцените статью: 0