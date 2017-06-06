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Финансы финансовый кризис инвесторы Yang Ming

Признаки финансового оздоровления Yang Ming

23 июня 2017, 14:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 188

Показал второй этап плана рекапитализации

Yang Ming сообщила о ходе реализации плана рекапитализации, на первом этапе которого Yang Ming удалось привлечь 54 млн долларов от частных инвесторов по закрытой подписке.

Реализация второго этапа продолжается, и средства от частного размещения уже превышает объем капитала, привлеченного в рамках первого раунда.

Сейчас Yang Ming анализирует целесообразность размещения дополнительных выпусков акций для существующих акционеров (пока размещение проводилось только среди «избранного круга» инвесторов).

Как говорится в официальном сообщении Yang Ming, последние финансовые показатели свидетельствуют о наличии признаков финансового оздоровления.

Напомним, что реализация плана финансового оздоровления должна привести к увеличению доли государства в структуре капитала Yang Ming.

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