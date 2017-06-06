Признаки финансового оздоровления Yang Ming
Показал второй этап плана рекапитализации
Yang Ming сообщила о ходе реализации плана рекапитализации, на первом этапе которого Yang Ming удалось привлечь 54 млн долларов от частных инвесторов по закрытой подписке.
Реализация второго этапа продолжается, и средства от частного размещения уже превышает объем капитала, привлеченного в рамках первого раунда.
Сейчас Yang Ming анализирует целесообразность размещения дополнительных выпусков акций для существующих акционеров (пока размещение проводилось только среди «избранного круга» инвесторов).
Как говорится в официальном сообщении Yang Ming, последние финансовые показатели свидетельствуют о наличии признаков финансового оздоровления.
Напомним, что реализация плана финансового оздоровления должна привести к увеличению доли государства в структуре капитала Yang Ming.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!