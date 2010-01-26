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Таганрог Зарплата индексация

Таганрогский МТП индексирует зарплату

23 июня 2017, 13:40 / SeaNews / Рейтинг: 168

С 1 июля

АО «Таганрогский морской торговый порт» с 1 июля 2017 года повышает для работников величину ежемесячной индексационной надбавки до 6 641 рублей в месяц. Увеличение в 2017 году составит 940 рублей.

По информации компании, индексация заработной платы в Таганрогском морском торговом порту осуществляется с 2013 года в соответствии с разработанным в компании положением, при этом размер надбавки одинаков для всех сотрудников.

Ежегодный перерасчет размера индексации проводится 1 июля на основании данных министерства труда и социального развития Ростовской области и методики расчета стоимости потребительской корзины трудоспособного населения, индекса потребительских цен в регионе за предшествующий год.

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