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забастовка Докеры Профсоюз Испания

Забастовка в портах Европы

23 июня 2017, 11:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 297

В знак солидарности с испанскими докерами

Международный союз докеров (IDC) объявил о двухчасовой забастовке 29 июня в знак солидарности с испанскими докерами, которые борются против сокращения рабочих мест в результате портовой реформы, которую инициировал испанский парламент.

Общеевропейская забастовка начнется в 10 утра 29 июня в портах Бельгии, Хорватии, Кипра, Дании, Франции, Греции, Латвии, Мальты, Черногории, Португалии, Великобритании, Испании, Словении и Швеции.

Как говорится в официальном сообщении профсоюза IDC, союз предлагает поддержать испанских докеров в конфликте с испанским правительством и в борьбе против ультралиберальной модели Евросоюза, которая идет вразрез с интересами трудящихся и профсоюзов.

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