Экспорт зерна вырос

Импортные поставки снизились

За январь-апрель 2017 года Россия экспортировала 8,1 млн тонн пшеницы и меслина, что на 17,2% больше аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 22,6% – до 1,5 млрд долларов.

Подавляющая часть зерна – 7,8 млн тонн – была экспортирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению с январем-апрелем прошлого года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 16,7%.

В страны СНГ было поставлено порядка 338,8 тыс. тонн пшеницы, что на 30,6% выше уровня 4 месяцев 2016 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 22,2% до 1,4 млрд долларов, в страны СНГ – на 34,5% до 60,1 млн долларов.

Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 71,2% – до 76,3 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы упал на 67,9% и составил 12,4 млн долларов.

Импорт ячменя увеличился на 3,8 раза до 56,1 тыс. тонн, кукурузы также вырос – на 42,4% до 35 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 6,6 раза до 11,8 млн долларов, кукурузы – на 56,5% до 132,4 млн долларов.