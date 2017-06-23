Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
23 июня 2017
16:28Экспорт азотных и калийных удобрений сократился
20 июня 2017
12:03Отгрузки никеля упали
10:18Российский нефтеэкспорт
19 июня 2017
16:05Импорт и экспорт подакцизной продукции
16 июня 2017
13:31Больше одежды, больше обуви
14 июня 2017
15:28Импорт грузовиков растет и дорожает
13 июня 2017
14:11Лес на экспорт
9 июня 2017
17:05Больше угля и кокса на экспорт
8 июня 2017
15:08Выросли доходы от экспорта черных металлов
29 мая 2017
14:23FESCO запускает контейнерные поезда
Экспорт Импорт Статистика таможни зерновые

Экспорт зерна вырос

23 июня 2017, 11:15 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 248

Импортные поставки снизились

За январь-апрель 2017 года Россия экспортировала 8,1 млн тонн пшеницы и меслина, что на 17,2% больше аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 22,6% – до 1,5 млрд долларов.

Подавляющая часть зерна – 7,8 млн тонн – была экспортирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению с январем-апрелем прошлого года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 16,7%.

В страны СНГ было поставлено порядка 338,8 тыс. тонн пшеницы, что на 30,6% выше уровня 4 месяцев 2016 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 22,2% до 1,4 млрд долларов, в страны СНГ – на 34,5% до 60,1 млн долларов.

Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 71,2% – до 76,3 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы упал на 67,9% и составил 12,4 млн долларов.

Импорт ячменя увеличился на 3,8 раза до 56,1 тыс. тонн, кукурузы также вырос – на 42,4% до 35 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 6,6 раза до 11,8 млн долларов, кукурузы – на 56,5% до 132,4 млн долларов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Оперативная аналитика
23 июня 2017
16:28Экспорт азотных и калийных удобрений сократился
11:15Экспорт зерна вырос
22 июня 2017
11:33Речной тоннаж на июнь разобранSeaNews Club material
21 июня 2017
16:58New Weekly №41 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:56New Weekly №41 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
13:04Железный аргументSeaNews Club material
20 июня 2017
15:09Майские результаты финских лидеровSeaNews Club material
12:03Отгрузки никеля упали
10:18Российский нефтеэкспорт
19 июня 2017
17:07Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2017 SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное