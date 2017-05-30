Туапсинский судоремонтный завод войдет в состав ТМТП

Допвыпуск акций, дивиденды и другие решения собрания акционеров

Акционеры АО «Туапсинский морской торговый порт» приняли решение о реорганизации ТМТП в форме присоединения к нему ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и утвердили договор о присоединении. Решение было принято на годовом общем собрании акционеров, сообщили SeaNews в ТМТП.

Решение о реорганизации вступает в силу в случае его утверждения общим собранием акционеров каждого из обществ, участвующих в реорганизации. Акционеры также приняли решение об увеличении уставного капитала ТМТП путем размещения дополнительных акций.

Принято решение о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – об одобрении взаимосвязанных сделок – договоров поручительства, заключенных с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Принято решение о распределении прибыли, полученной в 2016 году. Чистая прибыль ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в 2016 году составила 3 160 198 715,14 рубля. По итогам собрания утверждена выплата дивидендов за отчетный 2016 год по обыкновенным акциям в размере 0,27 рубля на одну акцию. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года общая сумма дивидендов за 2016 год составит более 2,3 млрд рублей.

Общее собрание акционеров избрало Совет директоров ТМТП в составе: