25 июня – День моряка по версии IMO

В это воскресенье в мире отмечают День моряка, введенный по инициативе Международной морской организации.

В этом год праздник проходит под лозунгом «Seafarers Matter».

Как пояснил генеральный секретарь IMO Китак Лим, «Хотя профессия моряка является хорошей основной для успешной карьеры, это тяжелая работа, отнимающая немало сил. Оторванные надолго от семьи и друзей, в нынешней непростой экономической обстановке, моряки могут испытывать одиночество, чувство изолированности, утратить чувство собственной значимости. Поэтому в этом году в рамках нашей кампании ко Дню моряка мы хотим показать, что моряки ИМЕЮТ значение».

IMO предложила в этот день поддержать моряков портам – и подойти к этому с фантазией: например, организовать мероприятия для моряков или просто предоставить в день праздника бесплатный Wi-Fi.