23 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1803 год. Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1831 год. В Англии прошли испытания парового дилижанса конструкции Голсуорси Герни. В том же году этот дилижанс начнет перевозить пассажиров.

1890 год. Французская Panhard-Levassor собрала первый в мире автомобиль классической компоновки — двигатель располагался спереди, ведущими колесами были задние.

1992 год. Завод компании Volkswagen в мексиканском городе Пуэбло собрал 21-миллионного «жука». «Рецепт» народного автомобиля составил доктор Фердинанд Порше.

1952 год. Спущено на воду судно компании „Newport News Shipbuilding and Drydock Company” SS «United States» – пассажирский суперлайнер, последний официальный обладатель «Голубой ленты Атлантики» – награды за скорость пересечения Атлантического океана. «United States» прошел из порта Нью-Йорк до Корнуолла (Великобритания) за 3 дня 10 часов и 40 минут со средней скоростью 35,59 узлов (65,91 км/ч), побив предыдущий рекорд «Queen Mary».

1954 год. В нейтральных водах Южно-Китайского моря путь советскому танкеру «Туапсе» (порт приписки — Одесса), доставлявшему в Шанхай (КНР) более десятка тысяч тонн керосина, преградил путь эсминец Китайской Республики (Тайвань). Эсминец приказал застопорить ход, однако советское судно продолжало следовать прежним курсом. Тогда эсминец произвел три выстрела, снаряд разорвался недалеко от носа танкера, и капитан танкера был вынужден остановиться. На танкер был высажен вооруженный десант. Оказавших сопротивление членов экипажа избили и связали. Танкер вместе с командой был доставлен в тайваньский порт Гаосюн. Советских моряков разделили на три группы по 16 человек, поместили под стражу и подвергли допросам.

Вот что пишет писатель-моряк, участник тех событий Михаил Пойзнер в своей книге: «Китай на то время уже строил реактивную технику, которая работала на керосине. И вот танкер «Туапсе» вез этот самый керосин Т-1, которым можно было заправить несколько эскадрилий. В то же время как свидетельствуют официальные источники: «В период 1949-1954 гг., заручившись поддержкой США, корабли гоминьдановского правительства Тайваня совершили 110 нападений на иностранные торговые суда. Было ограблено 43 английских, 14 панамских, 2 польских, 2 греческих судна…».

Захват советского танкера «Туапсе» 23 июня 1954 года стал политическим событием. Бандиты не только забрали весь груз, но и под пытками заставили 20 членов экипажа отказаться от подданства Советского Союза. Те, кто выдержал, не сдался, вернулись на родину героями. Эти события легли в основу фильма «Чрезвычайное происшествие», завоевавшего народную славу.

Всего было 49 человек, 29 из которых выдержали все пытки. Советские моряки приняли клятву в том, что в любом случае они будут стремиться вернуться на Родину. Более тринадцати месяцев провел экипаж танкера «Туапсе» в застенках Тайваня, пока 25 августа 1955 года первая партия из 29 человек не была освобождена из плена. Моряки самолетом были доставлены в Москву из Пекина, а судно так и осталось на Тайване. Но кто-то остался, так как не выдержали испытаний и подписавшие прошения в предоставлении убежища. Они вернулись на родину гораздо позже, благодаря советским консулам.

Так драматично сложилась судьба моряков танкера «Туапсе», и почти такая же история произошла с их судном. После захвата танкера «Туапсе» командование включило его в состав Китайских военно-морских сил и присвоило ему название «Куайцзи», перекрасив в «шаровый» цвет. Впоследствии он был выведен из состава ВМС и до сих пор находится в тайваньском порту Гаосюн. Российские и украинские моряки давно уже ведут переговоры о возвращении незаконно арестованного танкера или выплаты денежной компенсации за ущерб, нанесенный экипажу. Остается надеяться, что эти справедливые требования, в конце концов, будут удовлетворены.

Прошли годы, а проблема международного пиратства стала еще более актуальной. И пусть о тех давних трагических событиях всегда напоминает памятный мемориал с силуэтом танкера «Туапсе», установленный на одном из зданий Одесского морского вокзала.