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Контейнерные перевозки Ро-ро Слияния и поглощения MOL NYK Антимонопольное регулирование K Line Африка

Южная Африка против слияния NYK, MOL и K Line

22 июня 2017, 17:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 157

Опираясь на их предыдущие согласованные действия

Антимонопольные органы Южной Африки не согласовали слияние контейнерного бизнеса NYK, MOL и “K” Line.

По информации южноафриканского антимонопольного ведомства, отказ в согласовании мотивирован тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.

По мнению антимонопольных властей Южной Африки, предполагаемая сделка не только создаст дополнительные предпосылки для координации на рынке контейнерных перевозок, но и послужит платформой для согласованных действий на рынке ро-ро перевозок, в которые также были вовлечены три объединяющиеся компании.

Антимонопольная комиссия также сочла, что положительный эффект от слияния не перевесит ее негативное воздействие на конкурентную среду, и с точки зрения общественных интересов нет таких моментов, которые бы перевешивали это негативное воздействие.

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