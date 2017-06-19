Южная Африка против слияния NYK, MOL и K Line

Опираясь на их предыдущие согласованные действия

Антимонопольные органы Южной Африки не согласовали слияние контейнерного бизнеса NYK, MOL и “K” Line.

По информации южноафриканского антимонопольного ведомства, отказ в согласовании мотивирован тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.

По мнению антимонопольных властей Южной Африки, предполагаемая сделка не только создаст дополнительные предпосылки для координации на рынке контейнерных перевозок, но и послужит платформой для согласованных действий на рынке ро-ро перевозок, в которые также были вовлечены три объединяющиеся компании.

Антимонопольная комиссия также сочла, что положительный эффект от слияния не перевесит ее негативное воздействие на конкурентную среду, и с точки зрения общественных интересов нет таких моментов, которые бы перевешивали это негативное воздействие.