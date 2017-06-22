Бывший CEO Deuscte Bahn возглавил Набсовет HHLA

И новый состав Наблюдательного совета группы

Новым председателем Наблюдательного совета Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) назначен Рюдигер Грубе, до недавнего времени занимавший должность CEO Deuscte Bahn.

Немецкой железной дорогой он руководил с 2009 по 2017 годы, до этого работал в Daimler Group, Deutsche Aerospace AG, позднее переименованной в Daimler-Benz Aerospace, Deutsche Airbus GmbH и Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH. На посту председателя Набсовета HHLA Р.Грубе сменил Пера Виттена.

Новый состав Наблюдательного совета HHLA, в который вошли кандидаты, назначенные акционерами на годовом собрании 21 июня, и представители компании, назначенные на прошлой неделе, следующий: