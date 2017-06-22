Бывший CEO Deuscte Bahn возглавил Набсовет HHLA
22 июня 2017, 14:36 / SeaNews / Рейтинг: 169
И новый состав Наблюдательного совета группы
Новым председателем Наблюдательного совета Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) назначен Рюдигер Грубе, до недавнего времени занимавший должность CEO Deuscte Bahn.
Немецкой железной дорогой он руководил с 2009 по 2017 годы, до этого работал в Daimler Group, Deutsche Aerospace AG, позднее переименованной в Daimler-Benz Aerospace, Deutsche Airbus GmbH и Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH. На посту председателя Набсовета HHLA Р.Грубе сменил Пера Виттена.
Новый состав Наблюдательного совета HHLA, в который вошли кандидаты, назначенные акционерами на годовом собрании 21 июня, и представители компании, назначенные на прошлой неделе, следующий:
- Рюдигер Грубе, председатель, бывший CEO Deutsche Bahn,
- Бертольд Бозе, заместитель председателя, председатель ver.di в Гамбурге,
- Петра Бёдекер-Шёманн, Managing Director HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH,
- Рольф Бёзингер, министр экономики, транспорта и инноваций вольного и ганзейского города Гамбурга,
- Норберт Клоппенбург, член правления KfW-Bankengruppe,
- Томас Лютье, директор по продажам HHLA,
- Томас Менджик, председатель совета предприятия CTA,
- Норберт Паульсен, председатель объединенного совета предприятия HHLA,
- Соня Петерсен, специалист по коммерции, CTB,
- Зибилле Роггенкамп, руководитель департамента управления активами и инвестициями министерства финансов вольного и ганзейского города Гамбурга,
- Майя Швигерсхаузен-Гют, секретарь профсоюза ver.di в Германии,
- Михаэль Вестхагельманн, CEO региона Север Siemens AG.
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