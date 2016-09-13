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Юбилейная отгрузка из Туапсе

22 июня 2017, 14:03 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 216

И последняя перед началом нового сезона

21 июня на Туапсинский зерновой терминал отгрузил 10-милионную тонну зерна с момента запуска терминала в 2010 году. По информации компании, юбилейная тонна вошла в судовую партию российской пшеницы весом 33 тыс. тонн, предназначенную на экспорт в Йемен.

Эта партия пшеницы – последняя в текущем зерновом сезоне. В следующие несколько месяцев до поступления нового урожая на терминале запланирован комплекс ремонтных и профилактических работ.

В 2016 году АО «ТМТП» приступило к реализации инвестиционного проекта, направленного на увеличение производственной мощности терминала до 3 млн тонн. Напомним, на инвестиционном форуме «Сочи 2016» «Туапсинский морской торговый порт» и власти Краснодарского края подписали соглашение о намерениях вложить 3,6 млрд рублей в реконструкцию терминального комплекса по переработке зерновых культур. Сегодня проект планируется включить в общую программу перспективного социально-экономического развития Кубани до 2030 года.

Проект предусматривает строительство 7 металлических силосов для хранения зерновых грузов общей емкостью порядка 62 тыс. тонн. Кроме этого, планируется строительство железнодорожной станции для разгрузки вагонов и выставочных путей.

Объекты зернового терминала будут расположены на трех земельных участках, находящихся в аренде у инвестора и расположенных в границах морского порта Туапсе. С реализацией инвестпроекта мощность по перевалке зерновых грузов увеличится до 3 млн тонн.

Строительство планируется завершить в 2020 году. Отметим, что летом прошлого года акционеры АО «Туапсинский морской торговый порт» в ходе общегодового собрания приняли решение о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения из него АО «Туапсинский зерновой терминал».

По данным SeaNews, объем перевалки зерновых в ТМТП по итогам 5 месяцев этого года составил 852,5 тыс. тонн, что на 23,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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