назначения Отставки Maersk Line MCC Transport Смена рулевого в MCC 22 июня 2017, 12:30 / SeaNews / Рейтинг: 317 Назначен новый CEO Maersk Line and MCC Transport, региональный азиатский перевозчик в составе Maersk, объявили об изменениях в руководстве MCC. Тим Викманн, возглавлявший компанию в течение последних 9 лет, уходит из группы. Его место займет Бо Вегененр, Managing Director Maersk Line, South East Asia. Подразделением South East Asia Maersk Line будет руководить Рупеш Джейн, в настоящее время Country Manager Maersk Line в Южной Корее. Все перечисленные изменения вступают в силу с 1 августа 2017 года. Оцените статью: 0