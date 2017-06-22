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Смена рулевого в MCC

22 июня 2017, 12:30 / SeaNews / Рейтинг: 317

Назначен новый CEO

Maersk Line and MCC Transport, региональный азиатский перевозчик в составе Maersk, объявили об изменениях в руководстве MCC.

Тим Викманн, возглавлявший компанию в течение последних 9 лет, уходит из группы. Его место займет Бо Вегененр, Managing Director Maersk Line, South East Asia.

Подразделением South East Asia Maersk Line будет руководить Рупеш Джейн, в настоящее время Country Manager Maersk Line в Южной Корее.

Все перечисленные изменения вступают в силу с 1 августа 2017 года.

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