Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 июня 2017
10:17Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2017
15 июня 2017
17:12Возможно дальнейшее снижение ставокSeaNews Club material
14 июня 2017
11:22Прогнозные данные SeaNews Club material
13 июня 2017
15:40Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2017
8 июня 2017
13:02Участники рынка готовятся к новому урожаюSeaNews Club material
5 июня 2017
12:11Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2017
2 июня 2017
11:25Baltic Dry Index на спаде
1 июня 2017
14:49Несмотря на отмену ограничений всплеска активности не наблюдаетсяSeaNews Club material
29 мая 2017
11:32Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2017
25 мая 2017
12:13Рост ставок и новые ограничения в ТурцииSeaNews Club material
фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Речной тоннаж на июнь разобран

22 июня 2017, 11:33 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 270

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона остается на том же уровне, как и неделю назад. По информации судового брокера Руфко, установился определенный баланс между грузами и свободными судами. Открытые позиции для спотовых и срочных поставок доступны, но грузы для них находятся достаточно быстро. Скорее всего, причина в предстоящих праздниках в Турции – и судовладельцы, и фрахтователи торопятся заранее закрыть эти даты, отмечают в Руфко. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $17-18 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $15-16 за тонну. Отмечается значительный рост активности на перевозках из речных портов.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.

Подписка на аналитику SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

     

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
22 июня 2017
17:12Южная Африка против слияния NYK, MOL и K Line
14:36Бывший CEO Deuscte Bahn возглавил Набсовет HHLA
14:03Юбилейная отгрузка из Туапсе
12:30Смена рулевого в MCC
11:33Речной тоннаж на июнь разобранSeaNews Club material
10:17Возгорание на российском судне в Пусане
09:2822 июня в истории транспортной отрасли
21 июня 2017
16:58New Weekly №41 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:56New Weekly №41 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 5 месяцев 2017г.SeaNews Club material
16:38Evergreen тоже будет работать с Alibaba
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | On-line сервис ВЭД | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное