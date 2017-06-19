Речной тоннаж на июнь разобран
22 июня 2017, 11:33 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 270
На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона остается на том же уровне, как и неделю назад. По информации судового брокера Руфко, установился определенный баланс между грузами и свободными судами. Открытые позиции для спотовых и срочных поставок доступны, но грузы для них находятся достаточно быстро. Скорее всего, причина в предстоящих праздниках в Турции – и судовладельцы, и фрахтователи торопятся заранее закрыть эти даты, отмечают в Руфко. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $17-18 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $15-16 за тонну. Отмечается значительный рост активности на перевозках из речных портов.
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
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