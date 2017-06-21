Возгорание на российском судне в Пусане

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, в 4 утра 20 июня на траулере «Пиленга-2», судовладелец ЗАО «Пиленга», порт приписки Невельск, который находится на судоремонтном заводе в Пусане (Южная Корея), причал Orient, во время сварочных работ произошло возгорание в помещении системы тралового комплекса.

В 4-20 силами экипажа и пожарного расчета порта Пусан пожар был ликвидирован. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.