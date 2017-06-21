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Происшествия Рыбаки Рыболовство возгорание

Возгорание на российском судне в Пусане

22 июня 2017, 10:17 / SeaNews / Рейтинг: 275

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, в 4 утра 20 июня на траулере «Пиленга-2», судовладелец ЗАО «Пиленга», порт приписки Невельск, который находится на судоремонтном заводе в Пусане (Южная Корея), причал Orient, во время сварочных работ произошло возгорание в помещении системы тралового комплекса.

В 4-20 силами экипажа и пожарного расчета порта Пусан пожар был ликвидирован. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

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