22 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1910 год. Открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

1936 год. В швейцарском городе Монтрё открылась конференция, которая целый месяц разрабатывала Конвенцию о статусе проливов. В конце концов 21 июля Конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, при этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

Конференция о режиме проливов проходила при участии СССР, Турции, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии и Японии.

Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время с соблюдением правил, установленных Конвенцией.

1938 год. На Ярославском автомобильном заводе (ныне ЯМЗ – Ярославский моторный завод) изготовлен первый отечественный 2-этажный троллейбус ЯТБ-3, построенный по образу и подобию двухэтажного трехосного городского «усача» английской фирмы English Electric Company. Сначала для Москвы такие троллейбусы строили именно в Британии.

1943 год. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял решение о строительстве в г. Ульяновске автомобильного завода. С этой целью городской исполком выделил за рекой Свиягой 2000 га земли под промышленное и жилищное строительство. Напомним, с началом Великой Отечественной в Ульяновск эвакуировали производство и оборудование завода имени Сталина (ЗиС), на мощностях которого и вырос УАЗ.