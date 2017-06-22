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22 июня в истории транспортной отрасли

22 июня 2017, 09:28 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 205

События и факты

1910 год. Открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

1936 год. В швейцарском городе Монтрё открылась конференция, которая целый месяц разрабатывала Конвенцию о статусе проливов. В конце концов 21 июля Конвенция Монтрё восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, при этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.
Конференция о режиме проливов проходила при участии СССР, Турции, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии, Греции, Югославии, Австралии и Японии.

Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время с соблюдением правил, установленных Конвенцией.

1938 год. На Ярославском автомобильном заводе (ныне ЯМЗ – Ярославский моторный завод) изготовлен первый отечественный 2-этажный троллейбус ЯТБ-3, построенный по образу и подобию  двухэтажного трехосного городского «усача»  английской фирмы English Electric Company. Сначала для Москвы такие троллейбусы строили именно в Британии.

1943 год. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял решение о строительстве в г. Ульяновске автомобильного завода. С этой целью городской исполком выделил за рекой Свиягой 2000 га земли под промышленное и жилищное строительство. Напомним, с началом Великой Отечественной в Ульяновск эвакуировали производство и оборудование завода имени Сталина (ЗиС), на мощностях которого и вырос УАЗ.

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