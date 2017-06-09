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Evergreen E-Commerce Alibaba

Evergreen тоже будет работать с Alibaba

21 июня 2017, 16:38 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 169

Гарантированное грузовое пространство и фиксированные ставки

Evergreen вслед за Maersk, CMA CGM и Zim договорился о сотрудничестве с Alibaba.com.

Клиенты портала получат возможность онлайн-букинга с гарантированными слотами и ставками – как поясняют в компании, после подтверждения букинга ставка фиксируется и не меняется независимо от того, растут или падают ставки на рынке.

Как отмечают в Evergreen, сервис в первую очередь рассчитан на китайских грузоотправителей, оперирующих сравнительно небольшими объемами.

На начальном этапе сервис будет предоставляться на маршрутах из Китая на порты Израиля (порты отгрузки – Шекоу, Янтьян, порты выгрузки – Ашдод, Хайфа) и Южной Америки (порты отгрузки – Шанхай, Нинбо, Шекоу, Янтьян, порты выгрузки – Буэнос-Айрес, Монтевидео, Итахай, Сантус, Паранагуа, Навегантес, Рту-Гранди, Бунавентура, Гуаякиль, Кальяо).

Провайдером индивидуально разработанных логистических решений будет Evergreen Logistics Corporation.

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