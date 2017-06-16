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Экология Проверка Законопроект Штраф Росприроднадзор

Ужесточение штрафов за нарушение экологической безопасности

21 июня 2017, 14:45 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 170

Планирует принять Госдума

Государственная Дума примет в первом чтении законопроект, изменения в котором позволят ужесточить законодательство в сфере государственного экологического надзора при строительстве капитальных объектов. Это касается и портов, где остро стоит проблема загрязнения угольной пылью, в том числе дальневосточных – Советской Гавани, Ванино и Находки.

Если изменения, которые предполагает проект Федерального закона № 113578-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности федерального государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований», будут приняты, в дальнейшем они могут повлиять на строительство объектов, которые потенциально могут нанести экологический вред.

«Законопроектом предлагается установить особенности организации и проведения проверок в отношении объектов, при строительстве и реконструкции которых в настоящее время Росприроднадзором должен осуществляться федеральный государственный экологический надзор вне рамок государственного строительного надзора, – пояснил SeaNews Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края. – Для усиления ответственности за нарушение экологических требований законопроектом вносится дополнение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). За невыполнение в установленный срок предписания Росприроднадзора об устранении нарушений законодательства устанавливаются дифференцированные размеры административных штрафов от 50 тысяч до 1 млн рублей».

«Законопроектом предусматривается установление особенностей организации и проведения проверок, аналогичных установленным законодательством о градостроительной деятельности в отношении Госстройнадзора. Проверки будут проводиться на основании поступивших в Росприроднадзор извещений о сроках начала и окончания строительства, об устранении нарушений и о фактическом окончании строительства».

«На сегодняшний день те меры воздействия, которые применяются, для большинства участников рынка не являются существенными. Это делается для того, чтобы компании почувствовали те меры воздействия, которые к ним могут применяться в рамках действующего законодательства, – продолжил Б.Гладких. – Эти изменения особенно актуальны для Дальнего Востока. Это подтверждается и тем, что в апреле 2016 года началось строительство мощностей по перегрузке угля открытом способом в Советской Гавани. Руководство компании полагает, что штраф, который последует для компании, не будет представлять существенного экономического ущерба».

«Дополнительные меры, принимаемые в части того, чтобы ужесточить законодательство в отношении таких организаций, впоследствии будут иметь определенный эффект. Но если этого будет недостаточно, к проблеме можно будет вернуться еще раз, – считает парламентарий. – Основанием для проведения проверки является и сама программа проверок, разрабатываемая Росприроднадзором, а также установление обязанности застройщика или технического заказчика о направлении извещения о начале строительства в Росприроднадзор».

Рассматриваемые изменения в законодательстве в случаях принятия будут направлены на минимизацию экологического ущерба при строительстве капитальных объектов, в том числе используемых при перегрузке угля.

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