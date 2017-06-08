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Железный аргумент

21 июня 2017, 13:04 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 326

Оборот металлов через российские порты, итоги 5 месяцев 2017 года

По итогам 2016 года Россия занимает пятое место после Китая, Японии, Индии, США в ТОП-10 ведущих мировых производителей стали.
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