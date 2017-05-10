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Парижский меморандум

По списку

21 июня 2017, 11:11 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 243

Новые «белый», «серый» и «черный» списки Парижского меморандума

Парижский меморандум опубликовал новые «белый», «серый» и «черный» списки. Действовать они будут с 1 июля 2017 года. Россия находится на 39 строчке «белого» списка – годом ранее РФ занимала 40 место.

Всего в списки вошли 73 государства флага – 42 из них в «белом» списке, 19 в «сером» и 12 в «черном» списке.
Из «белого» списка в «серый» перешла Южная Корея, из «серого» в «черный» список опустились Палау и Вануату. В то же время, Сент-Винсент и Гренадины поднялись из «черного» списка в «серый».

В пятерку стран, открывающих «белый» список, по итогам 2016 года входят Каймановы острова, Франция, Дания, Нидерланды и Багамские острова.

В «черном» списке самые нижние строчки занимают Конго, Танзания, Того, Молдавия и Коморские острова.

Отдельным списком идут классификационные общества. Российский морской регистр судоходства входит в десятку признанных организаций, уровень которых оценивается как высокий, – наряду с American Bureau of Shipping, Lloyd’s Register, Bureau Veritas, Южнокорейским, Итальянским, Китайским, Японским регистрами и Турецким Ллойдом.

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