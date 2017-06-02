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heavylift негабаритные и тяжеловесные грузы Волга-Днепр Авиалогистика Siemens

Про авиадоставку из Германии в Кувейт

21 июня 2017, 10:38 / SeaNews / Рейтинг: 260

И «Грузовой супермаркет»

Авиакомпания «Волга-Днепр» рассказала об опыте доставки в Кувейт ротора генератора длиной 11 м и весом 57 тонн.

Перевозка выполнялась по заказу концерна Siemens на борту грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» с завода-изготовителя в г. Мюльхайм (Германия).

Помимо собственно перевозки авиакомпания обеспечила комплекс услуг в рамках концепции «Грузового супермаркета», включающий прохождение досмотра груза в аэропорту Кёльна, аренду подъемного крана для погрузки ротора на борт самолета и подготовку документов для экспорта.

Для разгрузки в Кувейте также был арендован подъемный кран, выполнена перевозка груза на склад временного хранения в аэропорту и последующая его погрузка при помощи крана на грузовик для наземной транспортировки в пункт назначения.

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