Про авиадоставку из Германии в Кувейт
И «Грузовой супермаркет»
Авиакомпания «Волга-Днепр» рассказала об опыте доставки в Кувейт ротора генератора длиной 11 м и весом 57 тонн.
Перевозка выполнялась по заказу концерна Siemens на борту грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» с завода-изготовителя в г. Мюльхайм (Германия).
Помимо собственно перевозки авиакомпания обеспечила комплекс услуг в рамках концепции «Грузового супермаркета», включающий прохождение досмотра груза в аэропорту Кёльна, аренду подъемного крана для погрузки ротора на борт самолета и подготовку документов для экспорта.
Для разгрузки в Кувейте также был арендован подъемный кран, выполнена перевозка груза на склад временного хранения в аэропорту и последующая его погрузка при помощи крана на грузовик для наземной транспортировки в пункт назначения.
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