Происшествия Пожар возгорание Пожар на судне в Калининграде 21 июня 2017, 10:13 / SeaNews / Рейтинг: 234 Пострадавших нет, возгорание ликвидировано По данным ГМСКЦ, в 10-20 20 июня на борту траулера «А.Бабаев», флаг РФ, порт приписки Калининград, судовладелец ЗАО «Вестрыбфлот», находящегося в ремонте на Светловском СРЗ, произошло возгорание в отделении рыбомучной установки. Судовым экипажем возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Загрязнения акватории нет. Оцените статью: -1