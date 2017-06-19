21 июня в истории транспортной отрасли

События и факты

1909 год. На Русско-Балтийском заводе собран первый российский серийный автомобиль — «Руссо-Балт».

1916 год. Разрешен прием женщин судорабочими на внутренних водных путях.

1916 год. Томские газеты в этот день писали: «Согласно предписания управления железных дорог начальнику Томской жел. дороги, перевозки мороженнаго и охлажденнаго мяса, а равно и масла будут совершаться специальными поездами, состоящими из вагонов-ледников в размере до 30 вагонов в поезде, а также в исключительных случаях и отдельными вагонами, при чем в пределах каждой дороги разрешается прицеплять к холодильным поездам до полнаго состава товарнаго поезда вагоны с другими транзитными грузами. Холодильные поезда будут следовать в сопровождении проводников-инструкторов организации уполномоченнаго министерства земледелия Н.К.Мекка. Контроль над движением холодильных поездов и снабжением их льдом и солью возлагается на старших инструкторов».

1925 год. На улицы Москвы выехали 16 автомобилей такси марки «Рено». Эта дата считается днем рождения столичного таксомоторного парка. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку стоили дешевле привычных извозчиков. Первое время функции такси выполняли иномарки — «Рено», «Форды» и «Фиаты». Когда же в стране появилась своя автомобильная промышленность, таксопарки быстро переориентировали на отечественные машины: ГАЗ-А и M-1 («эмка»). В 1920-1930 годы в России активно развиваются таксопарки. Уже к 1935 году в столице ездило около 500 машин, а в 1939 году – свыше 3000.

1946 год. Спустя год после показа Сталину с конвейера сошел первый серийный экземпляр ГАЗ М-20 «Победа». Над дизайном кузова работал художник-график Вениамин Самойлов. За основу он взял немецкий «Opel Kapitan» 1939 года и творчески переработал его – убрал выступающие крылья, подножки и фары, а форму сделал более обтекаемой. «Победа» была первым массовым советским автомобилем, имевшим несущий кузов, независимую переднюю подвеску, термостат в системе охлаждения, гидропривод тормозов, отопитель салона с обдувом ветрового стекла, электрические поворотники, стоп-сигналы и дворники.

Однако опыт эксплуатации первых моделей выявил существенные конструкторские и технологические недоработки. Недостаточно жестким был кузов, из-за чего лопались ветровые стекла, в салон проникали пыль, влага и ветер. Двигатель «тянул» слабо (разгон до «сотни» занимал около 50 секунд), но при этом расходовал много топлива. Задний мост в движении издавал сильный шум, неудачной была конструкция сцепления, глушителя и стояночного тормоза. Высота салона была довольно низкой. Из-за этого в октябре 1948 года производство «Победы» было приостановлено до устранения недостатков. С 1 ноября 1949 года выпуск модернизированной (так называемой второй серии) машины возобновился.

2008 год. Потерпел крушение филиппинский паром «Princess of the stars». Несмотря на то, что тайфун «Фенштейн» уже обрушился на остров Самар, утром 21 июня «Принцесса звёзд» вышла в рейс, так как считалось, что паром достаточно велик и сможет противостоять шторму. Однако тайфун неожиданно изменил направление, и около 11 дня с «Принцессы звёзд» был подал сигнал бедствия, а уже через час радиосвязь с судном была потеряна. Из 862 человек, находившихся на борту, с перевернувшегося парома спаслось 48.