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Оборудование Усть-Луга Юг-2

Новая техника в Усть-Луге

20 июня 2017, 17:59 / SeaNews / Рейтинг: 96

На МПК «Юг-2»

В рамках инвестиционной программы по технологическому переоснащению терминала МПК «Юг-2» АО «Морской торговый порт Усть-Луга» приобрело специализированный ричстакер Fantuzzi – FTMH грузоподъемностью 45 тонн.

Особенностью этой модели является то, что помимо контейнеров она может перегружать также тяжелые трубы, в том числе бетонированные. Новый ричстакер, отмечают в порту, обеспечивает высочайшую безопасность погрузо-разгрузочных работ, производя их с помощью вакуумных присосок или захватов, а наличие специального спредера, крепящегося к стреле, позволяет поднимать грузы и опускать их ниже точки собственного стояния.

Для расширения на терминале фронта работ с навалочными грузами были приобретены два четырехканатных механических грейфера объемом 6 и 8 куб. м. компании BLESTE, а также манипулятор Fuchs. Мощная гидравлическая система и прекрасная устойчивость манипулятора позволяют осуществлять перегрузочные операции с максимальной точностью, не деформируя железнодорожные вагоны. Новое оборудование позволит расширить диапазон применения перегрузочной техники и повысить интенсивность обработки навалочных грузов.

Как рассказали SeaNews, новая техника была доставлена в начале июня и уже работает в обычном режиме.
В ближайших планах «МТП Усть-Луга» – строительство еще трех железнодорожных путей протяженностью 2,3 км и крановых путей под кран RMG, который будет оборудован магнитной станцией грузоподъемностью до 50 тон.
Сейчас на терминале функционирует 13 железнодорожных путей протяженностью 7,2 км.

Существующая железнодорожная инфраструктура позволяет обрабатывать 4,5 млн. тонн в год. В ближайшей перспективе со строительством еще 3 линий планируется увеличение грузооборота до 6,5 млн тонн в год.

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