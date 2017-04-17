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забастовка Сокращение APM Terminals Гетеборг

APM Terminals проводит увольнения

20 июня 2017, 16:42 / SeaNews / Елена Гребцова, Юлия Шишова Рейтинг: 135

В порту Гетеборг

APM Terminals уволит 160 человек из 450, занятых на терминале компании в порту Гетеборг.

CEO APM Terminals Gothenburg Хенрик Кристенсен охарактеризовал ситуацию как критическую, напомнив, что уже год деятельность терминала парализуют забастовки. «Нам нужно вернуть доверие клиентов и привести [штат] в соответствии с реальными объемами», – цитирует его Goteborg-Posten.

Причина забастовок – затянувшийся конфликт с профсоюзом докеров и APM Terminals Gothenburg, в результате акций протеста терминал потерял в прошлом году 9 рабочих дней, а производительность сократилась с 10 тыс. контейнеров в неделю до 3,5 тыс.

Разрулить ситуацию пытались с помощью посредников со стороны государства. APMT их предложения принял, профсоюзные лидеры – нет.

Большинство тех, кто попадает под сокращение, – так называемые «голубые воротнички», а также временные сотрудники и офисные работники. После увольнения терминал откажется от третьей – ночной – смены.

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