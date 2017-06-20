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Майские результаты финских лидеров

20 июня 2017, 15:09 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 154

Контейнерооборот Хельсинки и ХаминаКотки в мае вырос, а Раумы — снизился

По итогам января-мая 2017 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,7% и составил 598,7 тыс.
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