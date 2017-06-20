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Происшествия Финляндия кран

В финском порту упал кран

20 июня 2017, 13:52 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 242

Пострадавших нет

В понедельник во время швартовки в финском порту Вааса судно для транспортировки генеральных грузов «ВВС Wisconsin» столкнулось с краном. В результате происшествия кран рухнул. Пострадавших нет, судно повреждений не получило.

Идет расследование инцидента.

Это второй случай падения крана в Европе за этот месяц. 7 июня в словенском порту Копер автомобилевоз «Neptune Thelisis» в штормовых условиях врезался в кран, после чего он рухнул.

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