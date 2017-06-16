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Технологии Rolls-Royce

Первое в мире автономное судно

20 июня 2017, 13:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 226

Показал Rolls-Royce

Rolls-Royce и международный оператор буксирных и спасательных судов Svitzer продемонстрировали первое в мире судно с дистанционным управлением. Компании подписали соглашение о продолжении тестового режима дистанционных операций на автономных судах. В автономном режиме будут задействованы системы навигации, ситуационного информирования и дистанционный центр управления и связи.

Буксир «Svitzer Hermod», длина которого cоставляет 28 метра, в режиме дистанционного управления успешно выполнил несколько маневров. Капитан буксира, управлявший судном из штаб-квартиры Svitzer в порту Копенгаген, выполнил швартовку буксира, затем отшвартовку, разворот на 360°, провел судно до штаб-квартиры и снова поставил к причалу.

Стоит отметить, что во время эксперимента на борту «Svitzer Hermod» находились квалифицированный капитан и экипаж, которые страховали безопасность операций на случай, если бы произошел сбой системы.

«Svitzer Hermod» был построен в 2016 году на турецкой верфи Sanmar. Буксир оборудован системой динамического позиционирования Rolls-Royce, которая является ключевым элементом в дистанционном управлении. Также судно имеет несколько датчиков, показания которых позволяют капитану получить более детальную информацию по судну и ситуации.

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